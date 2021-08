Diplomatie : le programme d'Emmanuel Macron en Irak

Cette visite d'Emmanuel Macron en Irak intervient avec en toile de fond la crise en Afghanistan, même si ce n'est pas l'objet de ce déplacement. Le président français rencontrera les autorités irakiennes à Bagdad, samedi 28 août. Il participera ensuite à une conférence régionale avec des pays voisins de l'Irak. Ce sommet sera forcément marqué par l'Afghanistan. Les attentats de Kaboul vont peser sur cette rencontre.

Bagdad, Erbil puis Mossoul

Samedi soir, Emanuel Macron s'envolera pour Erbil, capitale de la région kurde du nord de l'Irak, puis, dimanche matin, il se rendra à Mossoul, deuxième ville du pays et fief de Daesh entre 2014 et 2017. Lors de sa reconquête, la ville a été en grande partie dévastée. Le chef de l'Etat parlera avenir avec des jeunes et reconstruction en se rendant à la mosquée al-Nouri, détruite par les jihadistes. Il apportera aussi son soutien aux chrétiens d'Orient. Une visite de 48 heures en Irak au cours de laquelle Emmanuel Macron veut rappeler son soutien à ce pays et le rôle de la France dans cette région.