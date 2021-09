Plus d’électricité, plus d’argent dans les banques, des salaires non versés... Le Liban s’effondre. Et des vies sont en danger dans les hôpitaux. Les médecins et les familles appellent au secours. "Envoyé spécial" vous fait partager le quotidien des habitants d'un pays au bord de la faillite.

En août 2020, avec l'explosion du port de Beyrouth, le Liban a vécu une des plus terribles catastrophes de son histoire. Mais le pire n’est-il pas encore à venir ? Depuis, le pays n'a plus de gouvernement, et il s'enfonce dans la crise économique. Plus d’électricité, plus d’argent dans les banques, des salaires non versés... et toutes les classes sociales sont touchées..

Des patients mal pris en charge

Des vies sont en danger. Dans les hôpitaux, on arrête les respirateurs, les malades sous dialyse ou atteints de cancer ne sont plus correctement pris en charge. Les médecins et les familles appellent au secours. Notre envoyée spéciale Raphaële Schapira a vécu ces moments très éprouvants au côté de la population. Une épreuve de plus, l’épreuve de trop ?

Un reportage de Raphaële Schapira et Guillaume Beaufils diffusé dans "Envoyé spécial" le 9 septembre 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".