Sur les grands boulevards comme dans les petites ruelles de la capitale libanaise, l’initiative “Rallumons nos quartiers” réintègre l’éclairage dans les rues. Pour Brut, Rémy Buisine est à Beyrouth. Il a rencontré le président de l'initiative, Gabriel Ferneiné.

Pour pallier l’absence de l’Etat, l'initiative “Rallumons nos quartiers” a décidé de s’organiser pour ré-éclairer les rues de Beyrouth, la capitale libanaise, plongée dans l’obscurité depuis le début de la crise. “Il y a pas mal de quartiers qui sont toujours sans lumière, pas mal de feux tricolores qui ne marchent pas. Il y a pas mal d'intersections qui étaient très chaotiques” décrit un automobiliste. Face à cela, Gabriel Ferneiné a lancé l'initiative “Rallumons nos quartiers” en mai 2022. Jusqu'ici, l’organisation a pu rallumer plus de 100 rues à Beyrouth.

“Où il y a la lumière, il y a la vie”

Rendre la lumière à la ville et redonner de la vie dans les rues, tels sont les objectifs de l’initiative. Sur certaines grandes avenues, privées d’éclairage public et de feux tricolores, les piétons avaient du mal à traverser et les voitures à se déplacer, sans provoquer d’accident. Ramener de la lumière permet aussi de lutter contre l’insécurité. “Je ne pouvais pas rentrer tard parce que les lumières s’éteignaient et c’était effrayant et dangereux” commente une jeune femme qui ajoute : “Avec les lumières, les rues sont plus jolies, on peut vraiment les voir et c’est simplement plus sûr”.

L’initiative compte sur la solidarité des habitants pour rapporter de la lumière dans les rues. Certaines habitations, qui ont de l’électricité 24h/24, leur donne accès au générateur électrique pour allumer la rue. “En contrepartie, il a un rabais grâce à notre partenaire, qui est Medco, donc c'est grâce à cette initiative et c'est grâce à ce modèle qu'on a pu allumer 105 rues jusqu'à maintenant” précise Gabriel Ferneiné.