Politique : un accord historique signé entre Israël et le Liban

France 2

Un accord a été trouvé, jeudi 27 octobre, entre Israël et le Liban, qui délimite les frontières maritimes entre les deux États, et entérine la répartition des gisements de gaz en Méditerranée orientale. On retrouve Agnès Vahramian, à Jérusalem.