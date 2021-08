Liban : le pays s’enfonce dans la crise économique

La situation économique devient alarmante au Liban samedi 14 août. Le gouvernement ne peut plus subventionner l’importation de biens essentiels comme l’essence par exemple. Par conséquent, les prix s’envolent, les ravitaillements sont de plus en plus rares. Dans une station essence, l’armée aide à gérer l’approvisionnement et donne la priorité à certaines professions essentielles comme les soignants.

Un danger pour le secteur médical

Le Liban manque de lait pour ses nourrissons mais aussi de médicaments. L’un des principaux hôpitaux du pays a annoncé la fermeture de ses portes. Les coupures d’électricité sont de plus en plus nombreuses, empêchant notamment les restaurants de conserver la nourriture. Certains de ces établissements ferment. Une pénurie de pain touche aussi le pays, les habitants se tournent vers les rares boulangeries encore actives. Face à une telle crise, dans quelques semaines, à la rentrée, les écoles pourraient rester portes closes.