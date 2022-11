Liban : le pays fait face à la propagation du choléra

Alors qu'il avait disparu du pays depuis plus de 30 ans, le choléra réapparaît au Liban. Beaucoup de familles sont contraintes de boire une eau qui les contamine, faute de pouvoir l'acheter en bouteilles.

Le Liban est frappé par un nouveau fléau, qui pollue ses eaux et meurtrit les corps. Dans un hôpital du pays, de nombreux patients sont touchés par le choléra. "La maladie est venue de Syrie. Le mélange d'eaux usées avec l'eau du réseau [...] a pollué la zone, et ce qui [devait] arriver est arrivé, la crise a frappé", explique Nahed Saadeddine, directrice de l'hôpital de campagne. Certaines familles ont été particulièrement touchées par la maladie. Les enfants attendent d'être vaccinés. Tous ont bu la même eau contaminée parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix.

L'eau en bouteille est devenue trop chère

"Notre eau vient du même endroit que tout le monde. Nous n'avons pas les moyens d'acheter de l'eau en bouteille. Nous devons déjà payer l'eau pour la maison et nous devons aussi acheter de l'eau potable ? Nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre", témoigne cette mère de famille. Le choléra avait disparu depuis plus de 30 ans. Les Libanais ne connaissaient plus cette maladie, explique Nahed Saadeddine. L'Organisation mondiale de la Santé a recensé plus de 1 400 cas suspects et plus d'une dizaine de morts de cette maladie au Liban depuis le 5 octobre.