Liban : l'OMS alerte sur une épidémie "rapide" et "mortelle" de choléra à travers le pays

Une nouvelle crise au Liban. Déjà confronté à une double impasse, économique et politique, le pays fait face à "une épidémie de choléra mortelle", a alerté lundi 31 octobre l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Depuis le 5 octobre, plus de 1 400 cas suspects ont été signalés à travers le Liban, dont 381 cas confirmés et 17 décès, a précisé l'OMS. Le mauvais état du réseau d'assainissement des eaux favorise l'épidémie. Le travail des stations de pompage d'eau et des réseaux d'égouts est fréquemment interrompu par les coupures d'électricité quotidiennes à travers le Liban.

L'épidémie a d'abord été circonscrite au nord du Liban, une région enfoncée dans la pauvreté. Elle s'est ensuite "rapidement propagée", avec des cas confirmés désormais signalés dans tout le pays.

Une campagne de vaccination à venir

En réaction, l'OMS s'est engagée à aider le Liban à obtenir 600 000 doses de vaccins. Le Liban n'avait pas connu d'épidémie de choléra sur son sol depuis plusieurs décennies.

En septembre, la Syrie avait déjà été affectée, alors que la guerre a endommagé en une décennie plus de 60% des usines de traitement de l'eau, la moitié des stations de pompage et un tiers des châteaux d'eau, selon les Nations unies. La souche de choléra identifiée au Liban est "similaire à celle qui circule en Syrie", a déclaré l'OMS.

Les réfugiés syriens en première ligne

Selon les autorités libanaises, la plupart des cas de choléra au Liban touchent les exilés syriens vivant des camps à travers le pays. Fuyant la guerre civile et la répression en place depuis 2011, environ 2 millions de Syriens se sont réfugiés au Liban, vivant souvent dans des conditions sordides.

Favorisé par l'absence de réseaux d'égouts ou d'eau potable, le choléra est généralement contracté à partir d'aliments ou d'eau contaminés et provoque diarrhée et vomissements. Facilement traitable, cette infection peut toutefois tuer en quelques heures faute de soins, rappelle l'OMS.