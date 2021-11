L'économie s'effondre et emporte avec elle les espoirs de la jeunesse. Au Liban, franceinfo a rencontré sept hommes et femmes de moins de 30 ans, exposés à cette crise profonde. Comment débutent-ils leur vie d'adulte dans un pays à l'économie réduite en poussière ? Arrivent-ils à se projeter dans un Etat miné par la corruption et marqué par des éruptions de violences ? Sally, Hassan, Mohammad, Marwa, Ibrahim, Mona et Ahmad décrivent, face caméra, comment la crise affecte chaque aspect de leur vie. Ils racontent le chômage de masse, le coût de la vie, l'inclusion des réfugiés, l'engagement politique ou encore la tentation de fuir le Liban pour une vie meilleure.

Pierre-Louis Caron