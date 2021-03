Liban : face à la pauvreté grandissante, la population se révolte

Les habitants de Beyrouth, la capitale du Liban, ont montré leur mécontentement lundi 8 mars. Certaines routes ont été bloquées et des pneus ont été incendiés. Les manifestants dénoncent la pauvreté qui ne cesse de grimper dans le pays. Désormais, ce sont 50% des Libanais qui vivent sous le seuil de pauvreté.

La crise sanitaire a aggravé la situation

Le niveau de la monnaie libanaise est en chute libre. Depuis 2019, elle a perdu 85% de sa valeur. Cela a entraîné une importante inflation et une baisse drastique des importations. Par conséquent, de graves pénuries ont frappé le pays. De plus, avec la crise sanitaire qui traverse le Liban actuellement, plusieurs licenciements massifs ont eu lieu. Une crise économique qui peine à se résoudre car la communauté internationale ne peut pas envoyer d’aides : elle attend des réformes dans le pays avant de le faire. Or, depuis sept mois, les différents partis au pouvoir peinent à s’entendre pour former un nouveau gouvernement.

