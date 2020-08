VIDEO. Explosions à Beyrouth : Emmanuel Macron annonce une conférence internationale "dans les tout prochains jours" pour aider le Liban

"La France ne lâchera jamais le Liban. Elle n'abandonnera jamais les Libanaises et les Libanais." Emmanuel Macron a réaffirmé les liens entre les deux pays, jeudi 6 août, lors d'une conférence de presse organisée au terme de sa visite à Beyrouth, deux jours après les explosions qui ont dévasté la ville.

Le président français a notamment annoncé l'organisation "dans les tout prochains jours" d'une conférence internationale d'aide et de soutien à Beyrouth et au peuple libanais, afin de mobiliser des financements. Emmanuel Macron a précisé qu'une cinquantaine de Français vivant à Beyrouth avaient été "touchés", mais qu'il était "trop tôt pour donner des chiffres et des précisions".

Sur un terrain plus politique, Emmanuel Macron a appelé les dirigeants libanais à un "profond changement" pour sortir leur pays de l'impasse politique et économique. "C'est le temps des responsabilités aujourd'hui pour le Liban et pour ses dirigeants", a-t-il déclaré après ses entretiens avec les principaux responsables libanais de tous bords. Il a appelé à une "refondation d'un ordre politique nouveau" et à de "profonds changements".