Liban : un pays dans l’urgence

Le Liban est au plus mal. L’explosion d’un entrepôt à Beyrouth, mardi 4 août, a plongé encore un peu plus le pays dans une crise déjà très présente, notamment en terme économique avec l’effondrement de la valeur de la monnaie libanaise. "Le Liban est un pays qui a accumulé, particulièrement dans les 6 derniers mois, les malheurs. Il y a eu une sorte de cascades et d’acharnement sur le Liban notamment au niveau économique et au niveau financier. Cette explosion, c’est presque le coup de grâce", explique Régis Le Sommier, directeur adjoint de Paris Match.

Un pays en chute libre

Un temps prospère, le Liban doit désormais faire face à de nombreuses problématiques. Si plusieurs nations comme la France ont annoncé vouloir soutenir le pays, la reconstruction de Beyrouth ainsi que la prise en charge des blessés s’annoncent difficile. Avec le port de la capitale endommagé, il va falloir trouver d’autres moyens d’apporter des denrée alimentaires à une population démunie.

