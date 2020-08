Liban : des Français solidaires

Ils ne font partie d’aucune association. Mais depuis 48 heures, ces bénévoles remplissent des valises de vêtements, de couches et de produits de soins, direction Beyrouth. Tous ont répondu à l’appel de Youmna Geday. Cette Franco-Libanaise a eu à cœur d’agir pour son pays. "C’était dur, on a passé deux jours devant la télé à regarder les images avec la famille. On se sentait impuissant, confie Youmna. On a lancé un appel sur Instagram. On s’attendait à envoyer deux valises, finalement on va en envoyer une cinquantaine."

40 volontaires pour faire le voyage

C’est dans son appartement qu’elle récupère les dons. Ses proches, sur place, lui racontent l’urgence. Cette photographe de formation se réjouit de la vague de solidarité : "on est aidés par des hôpitaux comme des pharmacies, par des Français et des Libanais." Pour transporter les valises, une quarantaine de voyageurs se sont portés volontaires.

