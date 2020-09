Liban : des Français s'engagent à Beyrouth

Ils sont architectes, ingénieurs en bâtiment ou anciens employés dans la grande distribution. Tous ont décidé de venir en aide à la population de Beyrouth, capitale du Liban fortement sinistrée depuis l’explosion survenue le 4 août dernier qui a endommagé les logements de 350 000 personnes. À travers des fondations créées suite au drame ou des associations déjà existantes, ils participent à diverses missions, allant de l’évaluation des dégâts à des opérations de reconstruction.

15 milliards de dollars de dommages

Alors que le pays traverse une nouvelle crise politique, économique et sociale, les associations engagées à Beyrouth espèrent que leur action ne tombera pas dans l’oubli et que la communauté internationale prendra ses responsabilités. Le défi de la reconstruction s'annonce très long et très cher, les autorités estiment le coût des dégâts à 15 milliards de dollars.