Explosions à Beyrouth: "On a besoin de dons financiers", annonce le Secours populaire français

"On a besoin de dons financiers", a appelé sur franceinfo mercredi 5 août Ismaël Hassouneh, secrétaire national du Secours populaire français. Il appelle à la solidarité alors que le dernier bilan des explosions à Beyrouth fait état de plus de cent morts et de milliers de blessés. "Le gouvernement libanais est fauché. Le gouvernement n'a pas les moyens d'aider la population, donc il compte beaucoup sur l'aide internationale, bien sûr étatique, mais aussi des organisations humanitaires avec des programmes dédiés à réhabiliter les maisons", a-t-il estimé.

La reconstruction va être "très difficile", estime Ismaël Hassouneh notamment parce que le pays vit "une crise très grave avec le Covid, et avec une dévaluation qui est approximativement de 80% de la monnaie locale libanaise".

Il faut d'urgence "trouver une place pour des milliers de blessés, parce que les hôpitaux à Beyrouth sont saturés", poursuit le secrétaire national du Secours populaire français. Selon le gouverneur de Beyrouth, jusqu'à 300 000 personnes sont sans domicile en raison des énormes dégâts. Il a estimé les dommages, qui ont touché selon lui plus de la moitié de la capitale, à plus de trois milliards de dollars.



On se retrouve avec des centaines de milliers de personnes sans domicile, il faut trouver un moyen pour les loger et apporter bien sûr, une première aide urgente, c'est-à-dire tout ce qui est eau, aliments, habits...Ismaël Hassounehà franceinfo

Ismaël Hassouneh rappelle qu'ensuite s'ouvrira le chaptire de la reconstruction qui sera probablement long. Après la guerre, la reconstruction avait duré "trois, quatre ans". C'est selon lui, "le dossier le plus difficile, celui qui va coûter le plus cher et ça va demander beaucoup de temps, sachant que la reconstruction peut durer sur deux ans, la réhabilitation, on estime par expérience, que ça dure six mois", a-t-il indiqué.