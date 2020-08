Beyrouth : une femme accouche au moment de l’explosion

Il s’apprête à filmer le plus beau jour de sa vie : la naissance de son fils dans la salle d’accouchement. Le souffle pulvérise le matériel médical, les vitres se brisent sur les infirmières et la future maman. Le plafond s’est effondré puis l’hôpital est plongé dans le noir. "J’ai vu le verre brisé, tout a défilé dans ma tête, j’ai cru que tout le monde allait mourir, j’ai paniqué", raconte Edmond Khnaisser, le père.

L’hôpital proche du port est anéanti

"J’avais peur que ma femme soit touchée et que mon fils le soit aussi. En fait, elle était recouverte de verre, j’ai essayé de la sortir de là, j’ai bougé son lit, et ensuite j’ai aidé les infirmières et les docteurs à se lever", a-t-il ajouté. L’hôpital proche du port est anéanti, dévasté par l’explosion. Les patients ont dû être évacués de leur chambre, mais l’accouchement doit se poursuivre coûte que coûte.