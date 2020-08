Beyrouth : un premier bilan d’au moins 100 morts et plus de 4 000 blessés

Mardi 4 août, deux explosions d’une rare violence ont ébranlé la capitale libanaise, Beyrouth. Le bilan provisoire fait état de plus de 100 morts et plus de 4 000 blessés, selon la Croix-Rouge libanaise.