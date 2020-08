Beyrouth : les habitants manifestent leur colère

Le bilan s’est encore alourdi à Beyrouth, 154 personnes sont mortes, 60 sont toujours portées disparues. "Le bilan est lourd et provoque la colère des habitants, raconte Diane Schlienger. Absolument tous les habitants que nous avons rencontrés rejettent la faute sur la classe politique, et sur la mauvaise gestion des trente dernières années. Ils dénoncent la corruption, le clientélisme, l’absence de services publics."

"Nettoyer le pays de ce système politique"

"Les habitants ont nettoyé Beyrouth pendant plus de quatre jours, ils disent désormais vouloir nettoyer le Liban de ce système politique dont ils ne veulent plus, ajoute la journaliste. Une grande manifestation doit avoir lieu dans l'après-midi du samedi 8 août. Il y a un an, sur cette même place, un million et demi de personnes s’étaient rassemblées pour protester contre la crise économique."

