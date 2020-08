DIRECT. Explosions à Beyrouth : plus de 60 personnes toujours portées disparues

"On a fait un bon match, il ne faut pas oublier que c'est le champion d'Italie qu'il y avait en face, donc on est super satisfaits de notre prestation et super contents d'aller à Lisbonne. On est conscients du résultat qu'on a fait. (...) Il faut qu'on prenne conscience de ça, on a des qualités pour aller jouer ces quarts de finale, il faut qu'on mette toute notre conviction, ce qu'on a mis ce soir, sur les deux matches, et on verra ce qui se passera."

#FOOT Le défenseur lyonnais Léo Dubois s'est exprimé au micro de RMC Sport après la qualification historique de l'OL contre la Juventus Turin.