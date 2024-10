Cartes Liban : cinq plans pour comprendre un pays riche mais explosif

Le Liban, ce sont 10 542 km2 de paysages montagneux et maritimes, nichés entre des régions conflictuelles et des pays ennemis. Une zone tampon habitée par 18 communautés aussi diverses que turbulentes, parfois placées sous l’influence d’intérêts étrangers.

Le Liban, épicentre aujourd’hui d'une potentielle guerre globale au Proche-Orient, a toujours été le point de rencontre d’intérêts qui le dépassent. En particulier ceux des grands empires. Depuis l’Antiquité, la position géographique et l’extrême diversité culturelle et cultuelle de ce petit pays en fait le lieu d’une confrontation parfois harmonieuse, souvent brutale aussi, des uns et des autres. Des Grecs, des Romains, des Byzantins, des Croisés ou des Arabes, des Ottomans et des grands empires d’Occident et d’Orient, jusqu’aux plus récents d’entre eux.

Le Liban constitue un pôle important de l’arc chiite, qui relie, du Yémen à Beyrouth en passant par Téhéran (en Iran), Bassora (en Irak) ou Damas (en Syrie), une branche minoritaire de l’Islam dont l’influence ne cesse de croître. (Chadi Romanos)

Situé à l’extrême ouest du Croissant fertile, il constitue aussi un pôle important d’un "croissant" plus géopolitique : l’arc chiite. Du Yémen à Beyrouth en passant par Téhéran (en Iran), Bassora (en Irak) ou Damas (en Syrie), il relie une branche minoritaire de l’Islam dont l’influence ne cesse de croître depuis la révolution islamique de 1979 en Iran.

Le Liban s'étend sur 200 km du nord au sud et sur 90 km d'est en ouest. En superficie, il dépasse à peine la taille de la Gironde. (Chadi Romanos)

On le connaît dans ses frontières actuelles depuis 1920. 10 542 km2, soit la superficie de la Gironde, que l’on traverserait en un clin d’œil par les airs, en quelques heures par la route. La plus grande distance à vol d’oiseau ne dépasse pas 200 kilomètres du nord au sud, et 90 kilomètres d’est en ouest. Mais le caractère montagneux du pays du Cèdre, traversé du nord au sud par deux massifs accidentés, crée des espaces géographiques très divers tout autant qu’il complique la circulation. Il faut ainsi au moins deux heures pour relier Beyrouth à la frontière syrienne à l’est, alors que seuls 80 kilomètres les séparent.

Mosaïque complexe

18 communautés religieuses ou ethniques sont officiellement reconnues au Liban, et sont réparties de façon plus ou moins homogène sur tout le territoire. (Chadi Romanos)

La géographie complexe du Liban se double d’une grande diversité de populations. Le pays compte 18 communautés ethniques et/ou religieuses, qui forment le socle d’un système politique singulier : un modèle de démocratie confessionnelle où le pouvoir est distribué entre les représentants des principales communautés, avec pour objet la recherche du consensus. Consensus qui, force est de le constater, a toujours été difficile à trouver, en particulier lorsque se bousculent les influences extérieures : les réfugiés palestiniens depuis 1948, les ingérences syrienne et israélienne pendant et après la guerre civile (1975-1991), la guerre par procuration menée par l’Iran à travers le Hezbollah, qui verrouille la gouvernance libanaise depuis 2005 et s’aventure unilatéralement dans des guerres chez les voisins (en Syrie) ou avec les voisins (Israël).

Depuis le 17 septembre 2024, l’État hébreu a déclenché une vaste opération au Liban, dénonçant le harcèlement dont sont victimes ses populations du nord, en particulier depuis la réponse armée d’Israël au massacre du 7 octobre 2023 perpétré par le Hamas dans les régions limitrophes de Gaza. Tous les jours, des roquettes tirées par les miliciens du Hezbollah depuis le sud du Liban tombent sur les villages de Galilée, en violation manifeste de la résolution 1701 des Nations unies qui, après la guerre de 2006, préconisait le déploiement de l’armée libanaise en lieu et place de la milice chiite.

Principales cibles israéliennes au Liban depuis le 17 septembre 2024. (Chadi Romanos)

Ce n’est donc pas un hasard si la contre-offensive israélienne vise essentiellement les régions chiites, où le Parti de dieu – la traduction littérale de "Hezbollah" – stocke ses armes et munitions, parfois dans des milieux urbains très denses et au sein de la population civile.

Délétère ciblage

C’est notamment le cas à Beyrouth, qui concentre, dans sa partie méridionale, une forte population chiite. De Chiyah à Haret Hreik sont implantés des lieux de décision stratégiques du Hezbollah. C’est dans cette zone, que l’on appelle aussi Dahieh, la banlieue, que se sont réunis les cadres du Hezbollah après que leurs principaux moyens de communication ont été détruits, entre le 17 et le 18 septembre. Au beau milieu des commerces et immeubles d’habitation. C’est donc aussi cette zone qui est ciblée par les projectiles israéliens, avec de lourds dégâts collatéraux – comprendre de nombreuses victimes civiles.

Principales cibles israéliennes à Beyrouth depuis le 17 septembre 2024. (Chadi Romanos)

Ce ciblage des régions chiites a provoqué de forts mouvements de population, vers les régions chrétiennes notamment. Au risque de provoquer de dangereux déséquilibres, des tensions intercommunautaires susceptibles de générer d’irréparables violences.