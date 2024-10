Guerre au Proche-Orient : en 2006, l'armée israélienne affrontait déjà le Hezbollah dans le sud du Liban

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h23, le samedi à 7h24 et 9h24

D'un monde à l'autre Nicolas Teillard, Rédaction Internationale

Le conflit terrestre, qui à l'instar des incursions israéliennes survenues lundi, avait duré 33 jours faisant plus de 1200 morts et 4000 blessés. L’armée israélienne, malgré sa supériorité de moyens s'était heurtée à la résistance féroce du Hezbollah.

L’armée israélienne semble avoir lancé des incursions, lundi 30 septembre, dans le sud du Liban, ouvrant une nouvelle phase de la guerre. Cette opération ravive le souvenir de la guerre de 2006. Le 12 juillet 2006, Israël lance son offensive, au sol et par les airs, avec des bombardements massifs qui paralysent les installations du Liban. Un conflit de 33 jours, qui oppose, déjà, l’armée israélienne au Hezbollah, et qui voit les soldats israéliens pénétrer sur le sol libanais. Cette invasion terrestre a comme point de départ l’infiltration d’un commando du Hezbollah dans le Nord d’Israël. Huit soldats israéliens sont tués dans l’opération et deux autres sont kidnappés. À l’époque Israël est déjà en pleine opération à Gaza, alors que le Hezbollah est entré au gouvernement libanais.

Les civils libanais vont payer le prix fort de ces affrontements durant 33 jours. On dénombre à l'époque plus de 1200 morts, 4000 blessés, et le déplacement de près d’un million d’habitants, dans un pays dont les infrastructures sont déjà largement détruites. L’armée israélienne, malgré sa supériorité de moyens se heurte à la résistance féroce de la milice de Hassan Nasrallah, qu’Israël tentera d’éliminer avec des tonnes de bombes qui s’abattent sur la banlieue sud de Beyrouth, mais le leader de la milice sortira indemne des combats, et avec une image de héros chez ses partisans et même au-delà.

Un camouflet pour l’armée israélienne

Cet affront, l’état-major israélien l'a longtemps ruminé. Il s’est promis d'en tirer les leçons, développant un arsenal à même de faire plier la résistance de la milice et de ses bunkers enfouis sous Beyrouth, et renforçant ses moyens de renseignement pour infiltrer la milice.

Après 33 jours de guerre, une trêve aboutit le 14 août, et la résolution 1701 de l’ONU qui prévoit le retrait du Hezbollah au nord du fleuve Litani, à distance des villes du nord d’Israël. C’est pour faire appliquer ce retrait qu’Israël cible régulièrement le sud du Liban depuis. Cette zone revenue aujourd’hui au cœur du conflit.