Liban : la France déploie en Méditerranée orientale un navire militaire par "précaution" en cas d'évacuation

Ce porte-hélicoptère amphibie mettre "cinq à six jours" pour rejoindre la zone en Méditerranée orientale, selon un haut gradé de l'état-major. Il est équipé d'hélicoptères et d'un "groupement tactique embarqué".

Un bâtiment de la Marine française a appareillé depuis le sud-est de la France pour se prépositionner au large du Liban par "précaution", en cas de besoin d'évacuation des ressortissants français, a-t-on appris auprès de l'état-major des Armées, lundi 30 septembre. Le porte-hélicoptère amphibie (PHA) français, qui mettra "5 à 6 jours" pour rejoindre la zone en Méditerranée orientale depuis le port de Toulon, selon cette source, est équipé d'hélicoptères et d'un "groupement tactique embarqué" mobilisable en cas d'évacuation de ressortissants français, si celle-ci venait à être décidée.

"Nous renforçons nos moyens pour faire face à une détérioration de la situation", a affirmé à l'AFP un haut gradé de l'état-major des armées, précisant qu'à ce stade "il n'est pas question d'évacuation de ressortissants". Le responsable n'a pas précisé le nom du navire. La France dispose de trois porte-hélicoptères amphibie, le Mistral, le Dixmude et le Tonnerre. Ces navires de 21 500 tonnes et de 199 mètres de long, sortes de "ports flottants", sont équipés d'un hôpital, de chalands, et peuvent accueillir dans leur hangar plusieurs centaines de personnes. Au printemps, le Tonnerre avait été utilisé pour évacuer d'Haïti des ressortissants français.

Une cellule téléphonique mise en place par le quai d'Orsay

Quelque 23 000 Français ou Franco-Libanais sont établis au Liban. L'ambassade de France a mis en place une cellule de réponse téléphonique active sept jours sur sept, a rappelé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, en déplacement à Beyrouth.

Face à la détérioration de la situation et à la suspension par de nombreuses compagnies aériennes de leurs vols à destination de Beyrouth, le Royaume-Uni a annoncé lundi le déploiement de 700 militaires à Chypre pour préparer une possible évacuation de ses ressortissants du Liban. L'Allemagne a de son côté envoyé un avion A321 militaire à Beyrouth afin d'évacuer du personnel "non essentiel" de son ambassade ainsi que certains ressortissants considérés comme vulnérables. Washington a renforcé sa présence militaire dans la région, déployant notamment le porte-avions Harry-Truman.