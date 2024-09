Guerre au Proche-Orient : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 30 septembre

L'armée israélienne n'a pas encore confirmé elle-même l'information, mais elle a bien lancé des opérations terrestres dans des territoires frontaliers au Liban, lundi 30 septembre, selon le Département d'Etat américain qui a été informé de la nouvelle. Dans la soirée, l'armée israélienne a toutefois annoncé que trois localités étaient considérées comme des zones militaires, juste en face du Liban, et qu'elles étaient donc fermées à la circulation. Elle a également émis un ordre d'évacuation aux habitants de trois quartiers de la banlieue Sud de la capitale Beyrouth, fief du Hezbollah. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée de conflit.

L'armée israélienne mène des opérations terrestres à la frontière

Israël mène "actuellement" des opérations terrestres "limitées" visant le Hezbollah dans le sud du Liban, près de la frontière, a annoncé le département d'Etat américain, lundi 30 septembre. Son porte-parole Matthew Miller a évoqué des "opérations limitées ciblant des infrastructures du Hezbollah près de la frontière", après des conversations entre l'Etat hébreu et les Etats-Unis à ce sujet.

Le porte-parole s'est refusé à livrer des détails de ces conversations, laissant à Israël "le soin de parler de ses opérations militaires". "Nous avons eu des conversations avec eux sur ces opérations, mais [sur] le calendrier, l'objectif, le rythme de ces opérations, laissons-les parler", a-t-il affirmé. Auparavant, le président Joe Biden avait laissé entendre qu'il était opposé à des opérations terrestres israéliennes au Liban.

"Des informations circulent sur les activités de l'armée à la frontière libanaise", a déclaré pour sa part le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari. Pour la sécurité de nos forces, ne vous en tenez qu'aux informations officielles et ne répandez pas de rumeurs irresponsables".

Trois "zones militaires fermées" à la frontière

L'état-major a décrété trois "zones militaires fermées" à la frontière avec le Liban, autour des localités de Metoula, Misgav Am et Kfar-Guiladi. "L'entrée dans cette zone est interdite" dans ces communes situées tout au nord du pays, a précisé l'armée dans son communiqué.

Cette annonce est intervenue quelques heures après que le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a laissé entendre que des opérations au sol pourraient être engagées contre le mouvement islamiste armé Hezbollah au Liban. "Nous emploierons toutes les capacités dont nous disposons, et si quelqu'un dans l'autre camp n'a pas compris ce que ces capacités impliquent, nous voulons dire toutes les capacités, et vous faites partie de cet effort", avait-il déclaré lors d'une visite auprès de soldats dans le nord.

L'armée israélienne ordonne à certains habitants de Beyrouth d'évacuer

L'armée israélienne a ordonné aux habitants de trois quartiers de la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement islamiste armé libanais Hezbollah, d'évacuer leurs immeubles pour leur sécurité. "Vous vous trouvez à proximité d'intérêts et d'installations appartenant au groupe terroriste du Hezbollah et, par conséquent, [l'armée] agira avec force contre eux", a déclaré dans la soirée le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Pour votre sécurité et celle des membres de votre famille, vous devez évacuer immédiatement les bâtiments et vous en éloigner sur une distance d'au moins 500 mètres". Un peu plus tard, des journalistes de l'AFP ont entendu au moins deux explosions dans la banlieue Sud.

Les Casques bleus contraints de cesser les patrouilles

Les plus de 10 000 soldats de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban (Finul) ne peuvent plus assurer leur mission en raison de l'intensité des combats, avait annoncé plus tôt le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric "Nos Casques bleus de la Finul restent en position dans la zone de responsabilité de la mission, tandis que l'intensité des combats empêche leurs mouvements et leur capacité à remplir leurs tâches".

Jean-Noël Barrot "exhorte" Israël à ne pas lancer d'incursion terrestre au Liban

Lors d'une visite officielle à Beyrouth (Liban), le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, avait appelé Israël à "s'abstenir de toute incursion terrestre" au Liban et à "cesser le feu". Il avait demandé au Hezbollah d'en faire de même, exhortant les deux parties à "saisir dès maintenant" la proposition de cessez-le-feu lancée à l'ONU. Toute nouvelle intervention militaire israélienne au Liban "doit être évitée", avait également déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, après une réunion en visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'UE.