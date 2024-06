Vrai ou faux Guerre à Gaza : le statut trouble du camp de déplacés à Rafah, cible d’une frappe israélienne

Après l’attaque israélienne sur un camp de déplacés palestiniens à Rafah, vendredi 24 mai, la question du statut de la zone ciblée s’est posée lors d’un échange entre l’armée israélienne et le Croissant-Rouge palestinien.

Le camp touché à Rafah par des frappes israéliennes vendredi 24 mai se situe à quelques dizaines de mètres du camp de déplacés baptisé "camp de la paix koweïtien 1". Il est situé au nord de Rafah, juste à côté d’un centre humanitaire géré par les Nations Unies et reconnu comme zone humanitaire par l’armée israélienne. Mais était-il hors de la zone protégée, comme l'affirme Israël ? Sur une carte que l’armée israélienne a envoyée, on distingue la zone humanitaire délimitée et la localisation approximative de la frappe en dehors de cette zone.

Une démarcation difficile à déceler en situation réelle

Mais l’armée israélienne ne précise pas son annonce aux Gazaouis via des prospectus sur l’extension de cette zone protégée. Les cartes israéliennes sont imprécises mais la zone protégée est à l’extérieur du lieu de la frappe. D’après le média Bellingcat, la zone exacte de la frappe se situerait à la frontière entre deux blocs du côté non protégé, à quelques dizaines de mètres au sud du bloc protégé. Mais la démarcation entre les deux zones passe au milieu de tentes de déplacés. Il est quasiment impossible de savoir de quel côté de la frontière virtuelle on se trouve, c’est donc un endroit où les déplacés se pensaient en sécurité.





