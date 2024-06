Direct Guerre dans la bande de Gaza : des ministres d'extrême droite israéliens menacent de quitter le gouvernement de Benyamin Nétanyahou en cas d'accord sur un cessez-le-feu

Des ministres d'extrême droite israéliens ont menacé, samedi 1er juin, de quitter le gouvernement de Benyamin Nétanyahou en cas d'accord sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza avec le mouvement palestinien du Hamas. Dans des messages sur X, Itamar Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, a dit que son parti allait "dissoudre le gouvernement" si l'accord était conclu, qualifiant la proposition de "victoire pour le terrorisme et un risque pour la sécurité d'Israël". Bezalel Smotrich, ministre des Finances, a lui affirmé qu'il "ne prendra pas part à un gouvernement qui accepterait le plan proposé". Suivez notre direct.

Les médiateurs appellent Israël et le Hamas à "finaliser" un accord. Les négociateurs qatari, américain et égyptien ont conjointement appelé les deux parties à s'entendre sur la base du plan annoncé vendredi par le président américain Joe Biden, pour un "un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages et des détenus", selon un communiqué commun publié au Caire et à Doha.

Des milliers d'Israéliens dans la rue. De nombreux citoyens israéliens ont manifesté samedi à Tel-Aviv pour exiger du gouvernement de Benyamin Nétanyahou d’accepter l'accord pour la libération d'otages.

Rafah toujours sous les bombes. L'armée de l'air et l'artillerie israéliennes ont intensément bombardé la ville de Rafah samedi. Elles maintiennent leur offensive dans cette ville du sud de la bande de Gaza, malgré les protestations de la communauté internationale qui s'inquiète pour les civils. Les opérations se concentrent dans l'ouest de la ville, dans le quartier de Tal al-Sultan.

Un accord de cessez-le-feu en trois phases. Selon Joe Biden, la "feuille de route" comprend premièrement un cessez-le-feu de six semaines, assorti d'un retrait de l'armée israélienne "de toutes les zones peuplées de Gaza", mais aussi la libération de certains otages encore retenus. Dans la deuxième phase, le président américain a évoqué la cessation "permanente" des hostilités et la libération de tous les otages. La reconstruction de la bande de Gaza interviendrait dans une troisième et dernière phase.

Le Chili "se joint" à l'Afrique du Sud dans sa requête contre Israël à la CIJ. La Cour internationale de justice, saisie fin décembre par l'Afrique du Sud, a ordonné en janvier à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide et permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza mais elle n'était pas allée jusqu'à ordonner un cessez-le-feu.