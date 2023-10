Visite en Israël d'Emmanuel Macron : "La voix de la France doit être la voix de la raison", selon l'ancien ambassadeur israélien en France

Emmanuel Macron se rendra en Israël mardi, a annoncé l'Elysée dans la soirée de dimanche.

Temps de lecture : 1 min

"La voix de la France doit être la voix de la raison et je compte beaucoup sur le président de la République pour la faire entendre", à l'heure "où tout le monde est conduit par les passions", a estimé lundi 23 octobre sur franceinfo l'ancien ambassadeur d'Israël en France Elie Barnavi, à la veille d'une visite d'Emmanuel Macron à Tel-Aviv.

"Je pense que la France peut de nouveau avoir une place importante et surtout un début de solution, une feuille de route", affirme le diplomate à la retraite et historien. Selon lui, "il faut être extrêmement ferme et apporter un soutien sans faille à Israël et un soutien sans faille à la solution à deux États". "La France et l'Europe ont un rôle a joué", explique-t-il, et ce, davantage que les États-Unis, "perçus comme étant d'un seul côté de la barricade".

"Sur le plan politique, j'attends un discours très ferme [d'Emmanuel Macron] contre la poursuite de la colonisation dans les territoires occupées", pointe-t-il, arguant que "c'est le moment de se servir de cette tragédie comme levier pour essayer de régler une fois pour toute le contentieux proche-oriental".