Direct Guerre entre le Hamas et Israël : un second convoi humanitaire arrive à Gaza, alors que les frappes s'intensifient

Un second convoi humanitaire a été envoyé dans la bande de Gaza depuis l'Egypte, dimanche 22 octobre, après un précédent la veille. Dix-sept camions d'aide passé le terminal de Rafah, le seul accès à la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlé par Israël, a constaté un journaliste de l'AFP. "L'aide humanitaire de l'ONU contenant uniquement de l'eau, de la nourriture et du matériel médical a été acheminée dans le sud de la bande de Gaza", a précisé le COGAT, l'organe du ministère israélien de la Défense supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.

Israël annonce une intensification des frappes. Sur le terrain, l'armée israélienne dit avoir intensifié ses frappes contre l'enclave. Selon un porte-parole, "des dizaines" de combattants du Hamas ont été tués. Le ministère de la Santé du Hamas a déclaré que les raids les plus meurtriers ont eu lieu à Deir Al-Balah, où 80 personnes dont des femmes et des enfants ont péri et plusieurs immeubles ont été détruits. Des raids ont également visé Khan Younès et Rafah.

Des discussions entre pays occidentaux. Le président américain Joe Biden s'est entretenu dimanche avec le président français Emmanuel Macron ainsi qu'avec ses homologues allemand, canadien, britannique et italien. Ils ont réitéré leur soutien à Israël, tout en appelant au respect du droit humanitaire international, selon un compte-rendu de Washington.

Un débat sans vote à l'Assemblée nationale. Il débutera à 16 heures avec une déclaration de la Première ministre, Elisabeth Borne, suivie des prises de parole des orateurs des groupes et des présidents des commissions des Affaires étrangères et des Affaires européennes. Il prend place au lendemain d'un déplacement en Israël de la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, en compagnie du patron de LR Eric Ciotti.

Emmanuel Macron attendu mardi à Tel-Aviv. Le président français y rencontrera le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche l'Elysée. Les attaques meurtrières du Hamas palestinien sur le territoire israélien ont fait plus de 1 400 morts, dont 30 ressortissants français. En outre, sept Français sont toujours portés disparus.