VIDEO. Donald Trump et la Corée du Nord, le rameau d'olivier de Yasser Arafat... 5 interventions historiques à l'ONU

Yasser Arafat

"Je viens à vous avec une rameau d'olivier dans la main et une mitraillette pour la liberté dans l'autre. Ne faites pas tomber le rameau d'olivier." En 1974, Yasser Arafat adresse un message poignant du peuple de Palestine. Dirigeant du Fatah, le plus grand mouvement de l'Organisation de libération de la Palestine, il tente une approche diplomatique pour la libération au lieu de choisir la violence.

Nikita Khrouchtchev

En 1960, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev tape du poing sur la table pour protester le discours du délégué philippin "fustigeant la tutelle de Moscou sur les pays de l'Est."

Hugo Chavez

En 2006, le président vénézuélien Hugo Chavez a qualifié le président américain George W. Bush de "diable". Ses propos anti-américains l'ont aidé à obtenir des votes au Venezuela.

Mouammar Kadhafi

Pour son premier discours aux Nations Unies, après 40 années au pouvoir, le dirigeant libyen a rallongé son temps de parole. Le discours qui devait durer 15 minutes, a finalement duré plus d'1h30. Il a désigné le Conseil de sécurité comme étant le "conseil de la terreur" et a jeté la charte des Nations Unies pour protester contre ses membres permanents.

Donald Trump

En 2017, le Président américain Donald Trump a menacé la Corée du Nord et a surnommé Kim Jong-un "d'homme-fusée". "Les États-Unis ont une grande force et beaucoup de patience. Mais si nous sommes contraints de nous défendre ou de défendre nos alliés, nous n'aurons d'autres choix que de totalement détruire la Corée du Nord. "L'homme-fusée" est en mission suicide contre lui-même et contre son régime. Les États-Unis sont prêts, disposés et capables", avait-il déclaré.