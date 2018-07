Trois Palestiniens tués à la frontière entre Gaza et Israël

Deux civils ont été tués par un tir de blindé dans le centre de la bande de Gaza et un autre est mort à Rafah.

Trois Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens lors de manifestations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, rapportent des responsables au ministère de la Santé gazaoui, vendredi 20 juillet. Deux civils palestiniens ont été tués par un tir de blindé israélien à l'est de la ville de Khan Younès, dans le centre de la bande de Gaza, et un troisième a succombé à Rafah, plus au sud.

Un porte-parole de l'armée israélienne a pour sa part indiqué que des avions et des chars israéliens ont bombardé des "cibles militaires dans toute la bande de Gaza" en réponse à des "tirs" visant des troupes israéliennes près de la frontière avec cette enclave palestinienne. Les tirs contre les soldats israéliens ont eu lieu lors de "violentes émeutes le long de la clôture de sécurité", qui marque la frontière entre Israël et la bande de Gaza, affirme l'armée.

Le Hamas affirme retenir deux soldats israéliens

Des militants du mouvement Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis onze ans, ont par ailleurs continué à lâcher des ballons incendiaires en direction du territoire israélien, malgré les mises en garde de l'armée israélienne. Depuis le 30 mars, des Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier pour dénoncer le blocus israélien imposé à Gaza et exiger le retour des réfugiés palestiniens chassés ou qui ont fui de leurs terres en 1948 lors de la création de l'Etat d'Israël.

Khalil al-Hayya, numéro deux du Hamas à Gaza, a par ailleurs affirmé que son mouvement retenait prisonnier deux soldats israéliens déclarés morts au combat pendant la guerre de 2014. "Vos soldats sont toujours entre nos mains, a-t-il lancé. Si les occupants [les Israéliens] veulent les revoir, ils devront en payer le prix, comme pour Shalit." En octobre 2011, un soldat israélien, Gilad Shalit, avait été relâché par le Hamas après plus de cinq ans de détention en échange de la libération d'un millier de prisonniers palestiniens en Israël.