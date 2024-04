(OMAR EL QATTAA / ANADOLU via AFP)

L'armée israélienne s'est retirée lundi matin d'Al-Chifa après douze jours de combats contre des miliciens du Hamas. Le plus grand hôpital de Gaza est désormais en ruines et jonché de cadavres, témoignent les habitants à franceinfo.

Le plus grand hôpital de Gaza, en ruines, dévasté avec de nombreux morts. C’est ce que laisse derrière elle l’armée israélienne qui s’est retirée lundi 1er avril d’Al-Chifa au centre de la ville de Gaza après douze jours de combats contre des miliciens du Hamas.

C’est la deuxième fois depuis le début de la guerre que les troupes de l’Etat hébreu lancent une offensive sur l’établissement qu’elle considère comme un centre de commandement du Hamas. Al-Chifa était le cœur de la ville de Gaza. Aujourd'hui, l'hôpital est en ruines. Trois des quatre ailes de ce vaste complexe, dont les urgences et la maternité, sont inopérantes.

"Quitter Gaza serait un soulagement"

Il faut aussi y déplorer de nombreux cadavres, témoigne Saïd un habitant du quartier. "Il y a tellement de morts et ces images épouvantables de tous ces corps découverts après le retrait des forces israéliennes de l'hôpital Al-Chifa", rapporte-t-il.

"Tout est détruit. Aussi bien les différents bâtiments de l'hôpital que les immeubles aux alentours... Des blessés soignés dans l'établissement ont été ensevelis." Saïd, un habitant de Gaza à franceinfo

"On a trouvé des corps jetés au milieu des poubelles et des membres humains éparpillés partout", témoigne également Saïd. L'armée israélienne a pourtant annoncé avoir aidé plus de 6 000 civils qui s'étaient réfugiés dans l'hôpital à s'enfuir vers le sud de Gaza. Des informations impossibles à vérifier.

Mohammed, qui n'habite pas très loin, envisage pour la première fois depuis le début de la guerre de partir : "Notre tristesse est absolue. Je suis abattu par ce degré de violence et par l'ampleur des destructions causées par les forces d'occupation israéliennes". Celles-ci "se sont retirées de l'hôpital Al-Chifa et de toute la zone environnante", confirme Mohammed, mais "nous aussi, avec ma famille, on voudrait s'en aller. Quitter Gaza serait un soulagement", confesse-t-il.

Pour l'armée israélienne l'offensive sur Al-Chifa est un succès. Elle a compté 200 miliciens présumés du Hamas et du jihad islamique morts et près d'un millier d'arrestations.