Guerre entre Israël et le Hamas : l'armée israélienne s'est retirée de l'hôpital al-Chifa à Gaza

C'est la fin d'une opération de deux semaines dans le plus grand hôpital de Gaza. L'armée israélienne a annoncé s'être retirée du complexe d'al-Chifa, lundi 1er avril, confirmant des déclarations du Hamas et des observations de témoins sur place. Israël avait revendiqué, jeudi, avoir "éliminé environ 200 terroristes dans la zone de l'hôpital", pris d'assaut le 18 mars pour y traquer des chefs du mouvement islamiste palestinien accusés de s'y être cachés.

à lire aussi DIRECT. Suivez les dernières informations sur la guerre à Gaza

Un journaliste de l'AFP a vu des chars et des véhicules se retirer du secteur, sous le couvert des tirs d'artillerie et des frappes aériennes, laissant derrière eux un paysage de dévastation, avec des bâtiments détruits, calcinés ou aplatis et des rues jonchées de décombres et de monticules de sable.

Le Hamas fait état de "dizaines de corps" découverts

"Des dizaines de corps de martyrs, certains en état de décomposition, ont été retrouvés dans l'enceinte et aux abords de l'hôpital d'al-Chifa", a affirmé le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. Un médecin a déclaré à l'AFP que plus de 20 cadavres avaient été retrouvés. D'après lui, certains des corps se sont fait rouler dessus par les véhicules militaires pendant leur retrait.

Dimanche, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait fait état de 21 patients morts depuis le début de l'opération israélienne à al-Chifa, où des centaines de déplacés avaient trouvé refuge. Selon lui, il reste dans cet hôpital 107 patients, dont quatre enfants et 28 malades dans un état critique. L'armée israélienne avait déjà mené une opération similaire à al-Chifa en novembre, accusant le Hamas de se servir de cet hôpital comme d'un centre de commandement. Ce que le mouvement palestinien dément.

Le chef de l'OMS a également affirmé qu'un "campement dans l'enceinte de l'hôpital al-Aqsa a été touché par une frappe aérienne israélienne", dimanche, à Deir al-Balah, faisant quatre morts. L'armée israélienne a reconnu y avoir ciblé "un centre de commandement opérationnel terroriste" dans la cour.