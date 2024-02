"Soutien inconditionnel", à contretemps... En Israël, la cérémonie d'hommage aux victimes du 7 octobre à Paris suscitent des réactions partagées

La France rend un hommage national, mercredi 7 février, aux Invalides à Paris, aux 42 victimes françaises des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Dans la cour des Invalides, dès 11h45, mercredi, 55 portraits seront tenus par 55 familles : Emmanuel Macron va rendre hommage aux 42 concitoyens ou Franco-Israéliens tués, ainsi que saluer les trois toujours disparus et présumés otages, les quatre otages libérés et les six blessés, quatre mois jour pour jour après l'attaque du mouvement islamiste palestinien, qui a entraîné la mort de près de 1200 personnes.

Cette attaque a le plus lourd bilan côté français depuis l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 (86 morts et plus de 400 blessés). C’est la première fois qu’une cérémonie de cette ampleur est organisée pour un événement qui a traumatisé et traumatise encore Israël.

D'ailleurs, sur place, l'heure n'est pas à l'hommage. L'État hébreu en compte encore 136 otages à Gaza, dont 31 seraient morts. Des négociations sont en cours. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit transmettre officiellement, mercredi, aux dirigeants de l'État hébreu la réponse du Hamas à leur proposition d'accord. La société attend avec angoisse l'épilogue des pourparlers.

Cérémonie retransmise sur un écran géant à Tel Aviv

Mais, même si certains jugent l'initiative d'Emmanuel Macron maladroite, voire à contretemps, elle est plutôt bien accueillie dans le monde politique. "Cette cérémonie va renforcer les liens entre Israël et la France et je tiens à remercier le Président de la République Macron de son soutien inconditionnel à Israël dans cette guerre pour Israël, mais pour tous les pays du monde, dont la France", explique ainsi Yossi Taïeb, député du parti Shas et membre de la majorité.

La cérémonie sera retransmise sur un écran géant à Tel-Aviv. C'est l'ambassade de France qui a organisé cette manifestation pour permettre aux familles et aux proches des otages et des disparus, ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu se rendre à Paris, d'assister à l'hommage.

La France compte la première communauté juive d'Europe, avec environ 500 000 personnes, et près de 100 000 ressortissants vivant en Israël, ayant souvent la double nationalité.