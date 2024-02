Familles, présence de politiques, "Kaddish" de Ravel... À quoi va ressembler l'hommage aux victimes françaises du 7 octobre ?

Cela fera quatre mois jour pour jour, mercredi 7 février, que les attaques du Hamas ont eu lieu en Israël. C’est la date, choisie par l’Elysée, pour rendre un hommage national aux 42 victimes françaises qui ont péri le 7 octobre dernier. La cérémonie se tiendra de midi à 13 heures, à l'hôtel national des Invalides, en plein cœur de Paris, en présence de 1 000 personnes, dont 150 représentants des familles des victimes.

Le président déposera d’abord une gerbe au monument en mémoire des victimes du terrorisme avant l’hommage public aux Invalides. Les présidents de l’Assemblee nationale et du Senat, les chefs de partis notamment seront conviés. En revanche, ni le Premier ministre ni le président israélien ne seront présents retenus officiellement par l’actualité.

"C'est la France qui rendra hommage à ses enfants"

Cet hommage débutera par l’entrée, dans la cour d’honneur des Invalides, des portraits des victimes, avec pour seule inscription leur prénom et leur âge, avant un discours d’Emmanuel Macron. Et alors que des familles ont demandé au président que la présence des Insoumis soit interdite, l'Elysée rappelle le protocole et précise : "C'est auxdits partis de décider, en conscience, ce qui est juste et élégant". Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, a décidé de s’y rendre.

L’Élysée insiste également sur le caractère républicain de cette cérémonie : "C'est la France qui rendra hommage à ses enfants". Enfants de la République et victimes de confession juive. Symbole de ce mélange de destins : le Kaddish de Maurice Ravel, une prière juive composée par un français, pourrait être retenu pour accompagner la sortie du cortège de portraits.