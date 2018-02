Nouveau regain de tensions au Proche-Orient. Israël a mené des raids aériens en terres syriennes contre des cibles iraniennes. Près d’une route, des images de la carlingue en feu d’un avion témoignent de la violence de l’attaque. L’avion a été abattu par l’armée syrienne alors que les pilotes se sont éjectés. L’un des militaires est grièvement blessé.

Samedi au matin, Israël dit avoir vu un drone iranien volant dans son espace aérien, affirmation que les autorités syriennes ont réfutée. L’État hébreu a alors décidé d’une riposte dans le sud de la Syrie en ciblant un centre de contrôle présent dans un camion. Dans la foulée, l’armée syrienne a répondu par une salve de 25 missiles, qui a sûrement touché l’avion israélien. Celle-ci a alors déclenché une nouvelle série de frappes.

Toujours en guerre

Israël et la Syrie sont en guerre depuis plus de 50 ans et l’annexion du plateau du Golan. Les tensions sont accrues depuis la guerre civile syrienne où les miliciens du Hezbollah ont prêté main-forte au régime de Bachar el-Assad. C’est la première fois en tout cas que l’État hébreu reconnaît des frappes officiellement.

