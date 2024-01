Proche-Orient : 45 otages du Hamas vont bénéficier de médicaments acheminés par la France, selon le Quai d'Orsay

La France a acheminé samedi des médicaments pour "45 otages" aux mains du Hamas, détaille Philippe Lalliot, directeur du Centre de crise et de soutien (CDCS), un service un ministère des Affaires étrangères, mardi 16 janvier sur France Inter. Il précise que la livraison "est en cours".

"On a organisé la livraison par valise diplomatique, accompagnée d'un infirmier du CDCS, qui a remis l'ensemble aux autorités qatariennes", explique-t-il. Ensuite, "ce sont les autorités qatariennes, en contact avec le Hamas, qui sont chargées de la livraison sur place".

Un "besoin de traitements lourds"

À l'origine de cette initiative, "des familles d'otages qui sont réunies au sein d'un forum". "Ce sont elles qui sont venues vers nous en disant : 'Il y a parmi les otages des gens qui ont besoin de traitements lourds, dont ils sont privés, et on a besoin de rassembler ces traitements et de les envoyer sur place'", explique-t-il. Cela s'est concrétisé "sur instruction du président de la République, qui a demandé qu'on rassemble les traitements à Paris et qu'on prenne les dispositions pour les livrer sur place en coopération avec le Qatar, Israël, et le Comité international de la Croix-Rouge".

Aucun Français ne figure dans la liste des bénéficiaires de ces traitements, initialement plus longue, selon lui. "Si elle a été réduite de 85 à 45, c'est heureusement parce qu'il y a eu des libérations pendant la dernière semaine de novembre, et malheureusement parce qu'il y a eu des décès", précise-t-il.