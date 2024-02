Otages retenus à Gaza : leur libération "doit être la seule et la première demande" d'aide d'Israël au monde, estime l'oncle d'Ofer Kalderon

Ishay Dan, l'oncle d'Ofer Kalderon, qui a été enlevé par le Hamas lors de l'attaque en Israël du 7 octobre, est l'invité du 19/20 info, mercredi 7 février. Il était présent lors de la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du Hamas, qui s'est tenue aux Invalides à Paris.

Une cérémonie d'hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël du 7 octobre s'est tenue, mercredi 7 février, dans la cour des Invalides à Paris. Ishay Dan a fait le déplacement depuis Israël pour y assister. Il est l'oncle d'Ofer Kalderon, qui a été enlevé par le Hamas le 7 octobre. Les deux enfants d'Ofer Kalderon ont été libérés fin novembre, mais ses proches n'ont pas de nouvelles de lui depuis le 7 octobre. Par ailleurs, Ishay Dan a perdu dans l'attaque du Hamas la femme de son frère et une des petits-enfants de cette femme.



Invité du 19/20 info, Ishay Dan dit "croire" que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a la clé pour la libération des otages du Hamas, mais ajoute ne pas savoir répondre à cette question "de façon claire". "Quand on parle de libérer les otages, on doit parler des otages qui sont à Gaza, sous terre, et ne pas parler d'en finir avec le Hamas", a-t-il ajouté. La question de la libération des otages civils et des soldats retenus par le Hamas "doit être la seule et la première demande" d'aide à la communauté internationale faite par le gouvernement israélien, résume Ishay Dan.



Il réclame la libération de "tous les otages"

L'oncle d'Ofer Kalderon se prononce en faveur d'une trêve et d'un échange entre Israël et le Hamas, comme celui qui a eu lieu précédemment. "Je comprends très bien la façon de penser du Hamas quand ils ne veulent pas donner tous les otages, mais nous, on demande [la libération de] tous les otages", conclut Ishay Dan.