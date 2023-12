Les Etats-Unis soutiennent "une enquête approfondie" après la frappe ayant tué un journaliste au Liban

Deux enquêtes publiées par l'Agence France-Presse et Reuters jeudi 7 décembre désignent Israël comme responsable de cette frappe, qui a également blessé six autres journalistes le 13 octobre.

Faire la lumière sur cette affaire. Les Etats-Unis estiment "important et approprié" qu'Israël mène "une enquête complète et approfondie" sur le bombardement qui a tué un journaliste de l'agence Reuters et blessé six autres le 13 octobre dans le sud du Liban, a déclaré le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken lors d'une conférence de presse, jeudi 7 décembre.

Le journaliste Issam Abdallah a été tué lors de frappes dans le sud du Liban qui ont également blessé six autres journalistes, dont une est toujours hospitalisée. Ces reporters étaient venus couvrir les affrontements transfrontaliers entre l'armée israélienne et des groupes armés dans le sud du Liban, où la communauté internationale s'inquiète du risque d'extension du conflit entre Israël et le Hamas.

Des enquêtes désignent Israël

Deux enquêtes publiées jeudi, par l'Agence France-Presse et l'agence Reuters, ont désigné un char israélien comme responsable des tirs d'obus. "Je crois savoir qu'Israël a initié une telle enquête et il sera important de voir cette enquête aboutir et d'en connaître les résultats", a affirmé Anthony Blinken, interrogé lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique David Cameron.

Le ministre des Affaires étrangères britannique David Cameron, également présent lors de cette conférence, a présenté ses "condoléances" aux victimes et insisté lui aussi sur le travail des journalistes, en zone de conflit notamment. "Il est absolument essentiel que des journalistes professionnels indépendants et impartiaux couvrent ces conflits. C'est un travail incroyablement difficile, incroyablement courageux", a affirmé l'ex-Premier ministre britannique.