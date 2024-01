Journalistes tués à Gaza : la chaîne Al Jazeera rejette les accusations d'Israël, qui affirme que les reporters étaient des "agents terroristes"

Al Jazeera a rejeté, jeudi 11 janvier, les accusations de l'armée israélienne affirmant que les deux journalistes de la chaîne tués dimanche dans la bande de Gaza étaient "des agents terroristes". Le média qatarien "condamne fermement et rejette totalement – et exprime même sa très grande surprise – les tentatives fausses et trompeuses de l'armée israélienne de justifier le meurtre de notre collègue Hamza al-Dahdouh et d'autres journalistes", a-t-elle déclaré.

Le reporter "faisait partie d'un groupe de journalistes de différents médias, incluant aussi Moustafa Thuraya, qui couvraient les bombardements dévastateurs de l'armée israélienne", souligne Al Jazeera. "Lui, comme beaucoup de journalistes avant lui, a été tué simplement pour avoir fait son travail", a ajouté le média qatarien.

Hamza al-Dahdouh et Moustafa Thuraya ont été tués dans une frappe sur leur voiture dans le sud de l'enclave palestinienne, alors qu'ils étaient en mission pour la chaîne qatarienne. Mercredi soir, l'armée israélienne a affirmé que "les deux pilotaient des drones qui présentaient une menace imminente pour les troupes israéliennes", et les a décrits comme des "agents terroristes", respectivement membres du Hamas et du Jihad islamique.

Les familles des victimes dénoncent "des inventions"

"Ce sont des inventions", a aussi réagi auprès de l'AFP Waël al-Dahdouh, chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza et père d'Hamza al-Dahdouh. "Il est clair" que les autorités israéliennes "essaient de se défendre, de justifier ce qu'il s'est passé et de détourner l'attention", a ajouté Waël al-Dahdouh, qui avait déjà perdu son épouse et deux de ses enfants fin octobre dans une frappe israélienne.

Ce sont "purement de fausses accusations", a également réagi auprès de l'AFP Mohammed Thuraya, cousin de l'autre reporter tué, Moustafa Thuraya. Ce dernier collaborait avec différents médias internationaux, dont l'AFP. "Il travaillait depuis plusieurs années dans le journalisme, comme caméraman et photographe" et était "connu pour son professionnalisme", a-t-il ajouté.

En plus de trois mois, l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait près de 23 500 morts, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du gouvernement gazaoui, dirigé par le Hamas. Un bilan que franceinfo n'est pas en mesure de confirmer, faute de vérification indépendante. Au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués dans ce conflit, selon le Comité pour la protection des journalistes.