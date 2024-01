Guerre dans la bande Gaza : Israël affirme que deux journalistes d'Al Jazeera tués dans une frappe étaient des "agents terroristes"

L'armée affirme que les deux reporters étaient membres des groupes terroristes Hamas et Jihad islamique.

L'armée israélienne a affirmé, mercredi 10 janvier, que deux journalistes d'Al Jazeera tués dans un de ses bombardements dans la bande de Gaza étaient "des agents terroristes" affiliés au Hamas et au Jihad islamique. Hamza Dahdouh et Moustafa Thuraya ont été tués dimanche dans une frappe sur leur voiture, à Rafah, alors qu'ils étaient en mission pour la chaîne qatarie. Un troisième journaliste et le chauffeur ont été blessés.

"Hamza Dahdouh et Moustafa Thuraya [ont été] identifiés comme des agents terroristes de Gaza", accuse l'armée. "Avant la frappe, les deux [hommes] pilotaient des drones qui présentaient une menace imminente pour les troupes israéliennes, affirme-t-elle Les renseignements militaires ont confirmé que les deux défunts étaient membres d'organisations terroristes basées à Gaza et activement impliquées dans des attaques contre les forces israéliennes."

Les familles des journalistes n'ont pas réagi

Tsahal désigne Moustafa Thuraya comme "un membre de la brigade du Hamas de la ville de Gaza", et Hamza Dahdouh comme un membre "du Jihad islamique qui était impliqué dans des activités terroristes de l'organisation". Dans un bref communiqué, le Hamas a qualifié les accusations "contre ces deux journalistes" de "creuses" et "fausses".

Les familles des deux hommes et la chaîne qatarie Al Jazeera n'ont pas encore réagi à ces accusations. Moustafa Thuraya collaborait avec l'AFP depuis 2019 comme pigiste occasionnel, ainsi qu'avec d'autres médias internationaux. Hamza Dahdouh est le fils de Waël Dahdouh, chef du bureau d'Al Jazeera à Gaza et figure de la communauté des journalistes palestiniens de l'enclave. Depuis le début de la guerre, Waël Dahdouh a perdu son épouse et deux autres enfants, ainsi que deux neveux dans des frappes aériennes.