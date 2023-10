Israël évacue Kiryat Shmona, à la frontière avec le Liban : "C'est tous les jours des bombardements, tous les jours des sirènes d'alerte"

Cette ville de 25 000 habitants est visée par des tirs de roquette. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne est en alerte pour parer une éventuelle offensive du Herzbollah libanais pro-iranien.

Les tensions à la frontière entre Israël et le Liban ne retombent pas. La branche libanaise du Hamas a revendiqué la responsabilité du lancement de 30 roquettes, missiles anti-char ou obus vers le nord d'Israël pour la seule journée de jeudi 20 octobre. Kiryat Shmona fait partie des localités visées par ces tirs. Son maire, Avishai Stern, est venu constater les dégâts. "C'est la guerre et malheureusement, trois roquettes se sont abattues sur Kiryat Shmona. L'une d'entre elles est tombée juste ici. C'est tous les jours des bombardements, tous les jours des sirènes d'alerte. Mais nous resterons ici."

Vendredi matin, les autorités israéliennes en ont décidé autrement et ont annoncé "la mise en œuvre d'un plan pour évacuer les habitants" de cette ville d'environ 25 000 habitants. La veille, l'armée israélienne a riposté par des tirs d'artillerie. Des raids aériens israéliens ont également été lancés contre le secteur des tirs. Quant aux habitants, ils ont dû se mettre à l'abri pendant de très longues minutes, comme Yossi, qui sortait d'une épicerie lorsqu'il a été surpris par les bombardements. "C'est la plus grosse salve de roquettes tirées depuis le début de la crise. J'ai fait quelques courses et je pars me réfugier à Safed. C'est à 40 kilomètres, c'est plus sûr qu'ici."

Cette ville de Kiryat Shmona aux allures de ville morte est déjà en partie vidée de sa population. Olga souhaite rester, malgré le danger, malgré l'évacuation ordonnée par les autorités. "C'est notre maison, nous voulons la surveiller. Moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est de penser qu'ils pourraient traverser la frontière comme ils l'ont fait dans le Sud." Des infiltrations de combattants du Hezbollah et de ses alliés, que redoute également l'armée israélienne déployée le long de cette frontière que des drones surveillent en permanence.