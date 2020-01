Israël : Emmanuel Macron à la rencontre des dirigeants palestiniens et israéliens

Emmanuel Macron entame sa première visite mercredi 22 janvier en Israël et dans les territoires palestiniens depuis son élection, en 2017. Il assistera aux commémorations des 75 ans de la libération du camp nazi d'Auschwitz-Birkenau. Depuis Jérusalem, le journaliste de France Télévisions Dominique Derda indique que le chef de l'État français sera reçu dès "l'après-midi par Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne".

Deux États et une capitale

"Une façon de montrer que la France croit toujours à une solution à deux Etats, un État palestinien viable aux côtés de l'État israélien", avec Jérusalem comme capitale commune. Mais "la colonisation israélienne en Cisjordanie se poursuit de plus belle et rend chaque plus illusoire la perspective de l'existence de ce futur État palestinien". Emmanuel Macron va aussi rencontrer le président israélien Reuven Rivlin et le Premier ministre Benyamin Netanyahou, tout comme le grand rival de ce dernier aux élections législatives, Benny Gantz.

Le JT

Les autres sujets du JT