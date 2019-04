Israël : Benjamin Netanyahu chargé de former le prochain gouvernement

Le Premier ministre désigné aura 28 jours pour s'entendre avec ses partenaires autour d'un accord de gouvernement.

"Je serai le Premier ministre de tous". Benjamin Netanyahu a été chargé mercredi 17 avril de former le prochain gouvernement israélien, qui ferait ses débuts sous le signe des ennuis judiciaires du Premier ministre et de l'initiative annoncée de la part des Etats-Unis pour régler le conflit avec les Palestiniens. Le Premier ministre désigné aura 28 jours pour s'entendre avec ses partenaires autour d'un accord de gouvernement. Le délai peut être prolongé de 14 jours.

S'il parvient à ses fins, Benjamin Netanyahu, 69 ans, entamerait un cinquième mandat. Au pouvoir sans discontinuer depuis 2009 et depuis treize ans au total en comptant un précédent mandat entre 1996 et 1999, il ravirait en juillet le record de longévité à David Ben Gourion, père fondateur de l'Etat d'Israël.

A la tête entre 2015 et 2019 du gouvernement réputé le plus à droite de l'histoire israélienne, Benjamin Netanyahu dirigerait une coalition au moins aussi à droite, composée de formations plus ou moins radicales et plus ou moins religieuses, et de partis ultra-orthodoxes représentant les 10% d'Israéliens observant rigoureusement les règles du judaïsme.