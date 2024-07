Guerre entre Israël et le Hamas : les combats à Khan Younès ont fait plus de 180 000 déplacés en quatre jours, selon l'ONU

Environ 182 000 Palestiniens ont été forcés de quitter le centre et l'est de Khan Younès depuis le 22 juillet, a annoncé l'ONU dans un communiqué publié vendredi 26 juillet. "L'intensification des hostilités" alimente "de nouvelles vagues de déplacements internes à travers Gaza", selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU, ajoutant que "des centaines d'autres personnes restaient bloquées dans l'est de Khan Younès".

De son côté, l'armée israélienne a affirmé avoir "éliminé environ 100 terroristes" à Khan Younès depuis l'annonce d'une opération il y a quatre jours. Jeudi, Tsahal a dit avoir récupéré dans la ville les corps de cinq Israéliens, parmi lesquels deux soldats et deux réservistes, tués lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël et emmenés dans la bande de Gaza.

Le chef de l'armée israélienne, le général Herzi Halevi, a déclaré que les corps des captifs avaient été extraits de tunnels souterrains et de murs dans "un endroit caché". Des témoins et des secouristes ont expliqué à l'AFP que de violents combats se poursuivaient vendredi dans l'est de Khan Younès.