Guerre au Proche-Orient : le conflit sera "assez long", prévient l'ambassadrice d'Israël en France

Invitée mardi de franceinfo, Alona Fisher-Kamm assure que les opérations militaires israéliennes visent exclusivement "la fin du Hamas au pouvoir".

Le chemin vers la paix s'annonce ardu à Gaza. "Nous nous attendons à une guerre qui soit longue", a confié l'ambassadrice d'Israël en France, Alona Fisher-Kamm, dans "Au cœur de l'info" sur franceinfo, mardi 5 décembre. La diplomate réagissait aux propos du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait mis en garde Israël contre la voie des armes contre l'organisation islamiste palestinienne Hamas.

"La destruction totale du Hamas, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que quelqu'un pense que c'est possible ? Si c'est ça, la guerre durera dix ans", avait déclaré le chef de l'Etat le 1er décembre. A cela, l'ambassadrice d'Israël répond que l'objectif de son gouvernement est "que la bande de Gaza ne soit pas une menace, ne pose pas une menace à notre Sud". Avant d'assurer qu'Israël partage un "même intérêt" avec les Gazaouis : "La fin du Hamas au pouvoir, qui met en péril ses propres populations, et pas seulement Israël."

Les bombardements et opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, qui ont fait 15 899 morts et 42 000 blessés selon le dernier bilan du Hamas, pourraient-ils renforcer le soutien des populations à l'organisation islamiste, à Gaza et dans les autres territoires palestiniens ? "Il y a une différence entre soutenir la cause palestinienne (…) et soutenir le Hamas à Gaza", a répondu Alona Fisher-Kamm.