Guerre Israël-Hamas : l'ONG Tulipe a envoyé "4,5 tonnes de produits de santé" pour la population gazaouie

"On a envoyé 4,5 tonnes de produits de santé, ce qui correspond à environ 50 000 traitements pour les patients palestiniens", a affirmé Alexandre Laridan, directeur des opérations de l’association Tulipe vendredi 29 décembre sur franceinfo, une semaine après le pont aérien organisé du mercredi 20 et vendredi 22 décembre. C'est le troisième envoi de matériel médical par l'ONG depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023.

L’association a un statut d’établissement pharmaceutique. Elle travaille avec de grands groupes du secteur en France qui lui donnent matériels et médicaments. "Le pont aérien s'est organisé grâce au centre de crise du Quai d'Orsay avec qui nous travaillons sur ce type de conflit humanitaire", explique Alexandre Laridan. "Le centre de crise a réuni les besoins à Gaza en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé. Et l'Union européenne propose plusieurs ponts aériens tous les mois".

Les avions atterrissent en Égypte, puis l'aide humanitaire rejoint la ville palestinienne de Rafah en passant par la frontière sud de la bande de Gaza, en coordination avec les autorités israéliennes et palestiniennes. "On a aujourd'hui 200 000 patients qui ont des besoins chroniques", détaille le directeur des opérations chez Tulipe. C'est la première urgence pour l'association humanitaire : soigner "ceux qui ont du diabète, de l'hypertension". L'ONG envoie aussi beaucoup d'anti-infectieux, d'anti-douleurs et des traitements pour les "50 000 femmes enceintes et le million d'enfants en situation de précarité, (...) surtout dans la situation d'hygiène dans laquelle vit la plupart de la population qui se retrouve réfugiée dans la partie sud du pays".

Seuls huit hôpitaux fontionnent encore

La difficulté pour les associations humanitaires, comme Tulipe, est aussi de trouver les centres hospitaliers qui fonctionnent encore dans la bande de Gaza. "Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui huit hôpitaux qui fonctionnent sur 36", souligne Alexandre Laridan.

Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas qui a déclenché cette guerre entre le parti politique palestinien au pouvoir et Israël, l'ONG Tulipe a envoyé 9,5 tonnes de matériel médical à Gaza grâce à trois ponts aériens, un organisé chaque mois. "Évidemment, on se prépare à travailler dans les prochains mois parce qu'on sait que la crise va être très longue", avance Alexandre Laridan.