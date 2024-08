Guerre Israël-Hamas : des experts de l'ONU dénoncent le recours à la torture par Israël contre des prisonniers palestiniens

Dans un communiqué, dix experts de l'ONU, qui sont mandatés par le Conseil des droits de l'Homme, mais ne s'expriment pas en son nom, ont mis en garde, lundi 5 août, contre "l'escalade du recours à la torture par Israël" contre les prisonniers Palestiniens. Ces derniers dénoncent la situation d'"impunité absolue" ainsi que "le silence des États (...) après l'émergence de témoignages et de rapports sur des allégations de mauvais traitements et de torture", et appellent "à faire pression sur Israël" en vue de mettre en œuvre un système d'accès, de surveillance et de protection des détenus palestiniens.

Les experts affirment avoir reçu "des informations étayées" faisant état de nombreux cas de torture, d'agressions sexuelles et de viols, "dans des conditions inhumaines atroces". "D'innombrables témoignages d'hommes et de femmes font état de détenus enfermés dans des sortes de cages, attachés à des lits, les yeux bandés et portant des couches, dévêtus, privés de soins de santé adéquats, de nourriture, d'eau et de sommeil" et soumis à des "électrocutions, y compris sur les parties génitales, au chantage et à des brûlures de cigarettes".

Cette commission d'experts, qui sont tous bénévoles et indépendants, est composée de quatre rapporteurs spéciaux, d'un expert indépendant et de cinq membres du Groupe de travail du Conseil des droits de l'Homme sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles. Selon un rapport du Haut-Commissariat publié le 31 juillet, au moins 53 prisonniers de Gaza et Cisjordanie sont morts durant leur détention par Israël entre le 7 octobre et le 30 juin.