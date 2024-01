Guerre entre le Hamas et Israël : un navire français pour soigner des Gazaouis - (franceinfo)

Le porte-hélicoptère français Dixmude, arrivé fin novembre en Égypte, accueille à son bord des civils blessés par les bombardements israéliens dans la bande de Gaza.

Les toutes premières images du porte-hélicoptères Dixmude dans le port égyptien d'Al-Arish, à proximité de la bande de Gaza, arrivent. À bord de ce bâtiment de guerre se trouvent 80 médecins et infirmiers, des militaires, mais aussi des civils. Ils prennent en charge des dizaines de milliers de blessés de Gaza, comme Abad, arrivé mi-décembre. "Les Français se comportent avec nous comme des membres de notre famille. Ils nous donnent tous les soins dont nous avons besoin", explique le jeune homme de 19 ans.

Des soins psychologiques

Les soignants sont confrontés à d'immenses souffrances. Un enfant sur deux est amputé. "On a eu beaucoup de visages fermés, prostrés, un peu sidérés, que ce soit les enfants ou les parents", raconte le docteur Pierre, pédiatre à l'hôpital d'Annecy et réserviste militaire. 100 patients ont pu être opérés et hospitalisés.

On s'y occupe aussi des blessures psychologiques. "C'est important pour nous et pour eux, ce qu'on peut créer dans l'échange, et de remettre de l'humanité dans leurs souffrances actuelles", témoigne le docteur Aurélie, psychiatre au service de santé des armées. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s’est rendu sur place dimanche 31 décembre.