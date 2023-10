Guerre entre le Hamas et Israël : Tsahal cherche à isoler le Hamas

Durée de la vidéo : 2 min

Il n’y aura pas de cessez-le-feu a annoncé le Premier ministre israélien, alors que les chars sont aux portes de la ville de Gaza. La deuxième phase de l’offensive a commencé avec des combats au sol très violents.

Dans un lieu non précisé du nord de Gaza, les chars de l’armée israélienne progressent. Ce sont les dernières images données à la presse du monde entier. Le message est clair : Tsahal avance et les officiers sont sur le terrain. Selon l’état-major, des combats au sol ont déjà eu lieu. “Nos soldats ont éliminé des dizaines de terroristes qui s’étaient barricadés dans des bâtiments”, précise Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.

Couper la ville de Gaza

Par satellite, il est possible de voir les traces des chars israéliens. Les bataillons sont entrés par le nord et par l’est autour de Gaza-ville, bastion du Hamas. Lundi 30 octobre, un photographe palestinien aperçoit un blindé. Selon lui, un véhicule a été touché. Le char a été localisé sur l’axe qui traverse Gaza du nord au sud, le but étant de couper la ville de Gaza du reste du territoire palestinien avant de combattre et d’attaquer les combattants du Hamas.