Israël : vive polémique après la révélation d'un document secret-défense qui alertait Benyamin Nétanyahou d'un projet d'attaque du Hamas

Benyamin Nétanyahou savait. Alors que depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, le premier ministre israélien prétend ne jamais avoir été informé des intentions du Hamas de passer à l'offensive, un document secret-défense, datant de 2016 a été publié lundi 30 octobre dans le plus grand quotidien payant du pays, Yediot Ahraronot.

Le document date du 21 décembre 2016 et est signé de la main de l’ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Il a été transmis en main propre à Benyamin Nétanayhou, déjà Premier ministre. Avigdor Liberman décrit précisément le scénario de l’attaque du 7 octobre avec l’offensive sur des villages israéliens, le risque de prise d’otages et les limites de la barrière de sécurité. "Je raconte que le Hamas est en train de s’armer et de monter en puissance, a raconté Liberman dans une interview donnée samedi soir selon le Times of Israël. Je précise que si nous ne l’attaquons pas avant fin 2017, c’est lui qui nous attaquera. Ça a été balayé d’un revers de main et notamment par les militaires", dont Gadi Eisenkot, alors chef d’Etat-major et actuel membre du cabinet de guerre piloté par Benyamin Nétanyahou.

Les accusations suivies d'excuses de Benyamin Nétanyahou

Samedi 28 octobre, pour la première fois depuis plus de neuf mois, le Premier ministre a répondu aux questions de la presse israélienne et a nié catégoriquement l’existence d’un tel document. Le dimanche 29 octobre, Benyamin Nétanyahou a reproché aux responsables sécuritaires israéliens d'avoir sous-estimé les risques d'une attaque d'envergure du Hamas, dans un message publié sur X (ex-Twitter). Le message a ensuite été supprimé, suivi d'un second dans lequel Benyamin Nétanyahou présente ses excuses.