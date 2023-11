Guerre entre le Hamas et Israël : témoignage d’un Français bloqué trois semaines à Gaza

Durée de la vidéo : 2 min

Le poste aux frontières de Rafa s’est ouvert vendredi 3 novembre permettant à 350 étrangers dont 70 enfants de quitter la bande de Gaza. Parmi eux se trouvaient 34 Français. Témoignage d’un Français qui a été bloqué presque un mois à Gaza.

Vendredi 3 novembre, René Elter retrouve sa femme à Paris après plusieurs semaines d'angoisse. Il était parmi les premiers Français à quitter Gaza, mercredi 1er novembre. Archéologue pour Première Urgence International, il dirigeait plusieurs sites de fouilles dans la bande de Gaza et devait se rendre sur l'un d'entre eux le 7 octobre, quand le Hamas a lancé son attaque contre Israël.

"Ça tirait de partout"

"Ça tirait de partout. On voyait des roquettes qui partaient du port, des roquettes qui partaient un peu plus au nord", témoigne René Elter. Le lendemain, lorsque l'armée israélienne réplique, le Français se trouve à nouveau au milieu des bombes. "On me dit 'René il faut que tu sortes de l'immeuble, il va être détruit'. (…) Il fallait sauver sa peau, on est à 200%", se souvient-il. Il est ensuite transporté d'abri en abri avec 30 humanitaires, tout en gardant le contact avec ses collègues gazaouis. "Ils étaient à bout", assure l'homme, qui tient à retourner à Gaza.