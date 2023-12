Guerre entre le Hamas et Israël : Mia Schem, ex-otage à Gaza, raconte son calvaire

Mia Schem, une franco-israélienne, a été faite otage par le Hamas lors de l’attaque le 7 octobre dernier. Libérée avec d’autres personnes il y a quelques semaines, elle témoigne sur cette période passée en captivité.

Mia Schem, l’ex otage franco-israélienne de 21 ans, a été libérée le 30 novembre, mais le traumatisme est toujours là. Interviewée pour la première fois, elle est revenue dans deux entretiens sur les conditions difficiles de sa détention, et accuse. "J’ai vécu un holocauste. Tout le monde là-bas est un terroriste, ce sont des familles sous la coupe du Hamas", raconte-t-elle. Le 7 octobre dernier, Mia participait à un festival techno proche de Gaza, quand les terroristes du Hamas ont surgi, massacrant 270 personnes sur place.

Enfermée pendant 54 jours

La jeune fille a été blessée au bras durant l’assaut. "C’était vraiment à bout portant", témoigne-t-elle. Elle a été prise en otage et ramenée à Gaza. Dans l’enclave palestinienne, elle dit avoir été "enfermée dans une pièce sombre". "Il est interdit de parler, vous ne devez pas être vue, vous ne devez pas être entendue. Vous êtes cachée", poursuit-elle. "On me regardait comme si j’étais un animal. J’avais sans cesse peur qu’il m’arrive quelque chose, qu’on me touche", dit encore Mia. Pendant 54 jours, elle dit également avoir été parfois privée de nourriture et de sommeil.